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deplasmanında! Zorlu mücadele A Spor'da yayınlanacak

yönetimindeki 'ımız, 21 Yaş Altı grup eleme maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.30'da A Spor'dan yayınlanacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:54
Ümit Milli Takım İngiltere deplasmanında! Zorlu mücadele A Spor'da yayınlanacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı grup eleme maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Elemelerde İngiltere, , , Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta 7 puanla 4. sırada yer alırken, lider İngiltere'nin 19 puanı bulunuyor.


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