A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı!

Aday kadroya davet edilen oyuncular ile teknik heyet, kamp için Manavgat ilçesindeki bir otele yerleşti. Milli takım, kamptaki ilk antrenmanını teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetiminde otelin sahasında gerçekleştirdi.

Kırağası, idman öncesi, 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grup'ta 18 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile oynadıkları maçtan sonraki ilk kamplarını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyuncuları, gruptaki Kosova ve Rusya maçlarına hazırlamayı amaçladıklarını belirten Kırağası, "Buradaki maçta Kosova ile en iyi şekilde mücadele edip ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Rusya ise grupta ikinci. Çok güçlü bir rakip. Kadın futbol adına çok ciddi bir yapılanmaya gittiler. Güçlü bir rakiple oynayacağız ama asla mücadeleden pes etmeden, kendi ülkesini iyi tanıtan kızlarımızla beraber oradan da iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aralık ayından itibaren kadın futbolunda çok ciddi değişikler olduğunu ve kadın milli takımlarında tüm teknik ekibin kadınlardan oluşturulduğunu vurgulayan Kırağası, bugüne kadar 80 oyuncuyu değerlendirdiklerini, her kampta farklı yüzleri adapte etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kırağası, asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'ndan ziyade, çok genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirip, iyi bir kadroyla dünya kupasında Türkiye'nin adını duyurmak istediklerini anlattı.

Bunun içinde çok ciddi bir çalışma içinde olduklarını anlatan Kırağası, "Milli forma üzerimizde olduğu sürece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

ADAY KADRO

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (ALG Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Esra Erol (Beşiktaş), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ebru Topçu (ALG Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş), Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir BelediyeSpor), Arzu Karabulut (Beşiktaş), Derya Arhan (ALG Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

Antalya kampı, 22 Ekim'de sona erecek.