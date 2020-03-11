U17 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Tarihe geçen isim...
U17 Milli Takım aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor’dan Emre Demir davet edildi. U17 Milli Takım kaptanı olan Emre Demir, Süper Ligin en genç gol atan ismi olarak tarihe geçmişti.
U17 Milli Takımın 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 22 Mart Pazar gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek U17 Milli Takımı, bu tarihten sonra çalışmalarına Antalya The Sense De Luxe Hotel'de devam edecek. U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray A.Ş.), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
U17 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Tarihe geçen isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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