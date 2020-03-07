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07 Mart 2020, Cumartesi
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Milliler söyleşide

Milliler söyleşide

Çeşitli branşlardaki kadın milli sporculardan , , ve , 8 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

Çeşitli branşlardaki kadın milli sporculardan , , ve , 8 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Organizasyona çok sayıda davetli katılırken, kadınların sadece sporda değil, her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan milli sporcular, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirttiler.
  1. 7.3.2020
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