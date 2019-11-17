Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti... - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Milli Takımlar Haberleri Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti...

Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti...

Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti...

Aktif hayatını sonlandırdıktan 2015-16 sezonunda 'nda Fomenko'nun yanında antrenör olarak göreve başlayan, 1 sezon sonra ise teknik direktörlük koltuğuna oturan , bir rekora daha imza attı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya futbolunun önemli isimlerinden , 2012 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Kariyeri boyunca 510 karşılaşmaya çıkan Shevchenko, 246 kez fileleri sarsarken, 57 de asist kaydetmişti.

1995 yılında milli formayı sırtına geçiren golcü futbolcu, 108 maçta 47 golle 'nda tarihe geçmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DE FUTBOLCUĞU GİBİ!

2012 yılında aktif kariyerini sonlandıran Sheva, 4 sezon boyunca ara verdikten sonra antrenörlük belgesiyle birlikte soluğu 'nun yanında aldı.

Ukrayna Milli Takımı eski teknik direktörü Mykhailo Fomenko'nun 1 sezon yardımcılığını yapan 43 yaşındaki futbol adamı, ardından başına geçti.

BİR REKOR DAHA

Milli takımın başında 33 karşılaşmaya çıkan Shevchenko, bir rekora daha imza attı.

Elemeleri'nde B Grubu'nda bulunan Ukrayna Milli Takımı, grubu 20 puan ile namağlup tamamladı.

Böylelikle sarı-mavili ekip, tarihinde ilk kez Shevchenko yönetiminde gruptan namağlup çıkma başarısını sergiledi.

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 22:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN