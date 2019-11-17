Shevchenko'dan bir rekor daha! Tarihe geçti...
Aktif futbol hayatını sonlandırdıktan 2015-16 sezonunda Ukrayna Milli Takımı'nda Fomenko'nun yanında antrenör olarak göreve başlayan, 1 sezon sonra ise teknik direktörlük koltuğuna oturan Andriy Shevchenko, bir rekora daha imza attı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Andriy Shevchenko, 2012 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.
Kariyeri boyunca 510 karşılaşmaya çıkan Shevchenko, 246 kez fileleri sarsarken, 57 de asist kaydetmişti.
1995 yılında milli formayı sırtına geçiren golcü futbolcu, 108 maçta 47 golle Ukrayna Milli Takımı'nda tarihe geçmişti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DE FUTBOLCUĞU GİBİ!
2012 yılında aktif futbol kariyerini sonlandıran Sheva, 4 sezon boyunca ara verdikten sonra antrenörlük belgesiyle birlikte soluğu Mykhailo Fomenko'nun yanında aldı.
Ukrayna Milli Takımı eski teknik direktörü Mykhailo Fomenko'nun 1 sezon yardımcılığını yapan 43 yaşındaki futbol adamı, ardından milli takımın başına geçti.
BİR REKOR DAHA
Milli takımın başında 33 karşılaşmaya çıkan Shevchenko, bir rekora daha imza attı.
EURO 2020 Elemeleri'nde B Grubu'nda bulunan Ukrayna Milli Takımı, grubu 20 puan ile namağlup tamamladı.
Böylelikle sarı-mavili ekip, tarihinde ilk kez Shevchenko yönetiminde gruptan namağlup çıkma başarısını sergiledi.
- 17.11.2019
- Güncelleme: 17.11.2019 22:50
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