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17 Kasım 2019, Pazar
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2-2 | MAÇ SONUCU

Sırbistan 2-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU

elemeleri B grubu maçında kendi evinde 'yı ağırlayan , rakibiyle 2-2 berabere kalarak B Grubu'nu 14 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

, hayallerine ulaşamadı. EURO 2020 elemeleri B Grubu'nda ile karşı karşıya gelen Sırbistan, rakibi ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

Ev sahibinin golleri Dusan Tadic ve Aleksandar Mitrovic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini Yaremchuk ve Besedin kaydetti.

Bu sonuç Sırbistan'a yetmedi. Portekiz, Lüksemburg'u 2-0 mağlup edince grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan, kupaya gitmeye hak kazanamadı.

B Grubu'nda ilk 2 sırayı alan Ukrayna ve Portekiz, EURO 2020 biletini alan takımlar oldu.


  1. 17.11.2019
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