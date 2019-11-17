Sırbistan 2-2 Ukrayna | MAÇ SONUCU

Euro 2020 elemeleri B grubu maçında kendi evinde Ukrayna'yı ağırlayan Sırbistan, rakibiyle 2-2 berabere kalarak B Grubu'nu 14 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Sırbistan, EURO 2020 hayallerine ulaşamadı. EURO 2020 elemeleri B Grubu'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelen Sırbistan, rakibi ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
Ev sahibinin golleri Dusan Tadic ve Aleksandar Mitrovic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini Yaremchuk ve Besedin kaydetti.
Bu sonuç Sırbistan'a yetmedi. Portekiz, Lüksemburg'u 2-0 mağlup edince grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan, kupaya gitmeye hak kazanamadı.
B Grubu'nda ilk 2 sırayı alan Ukrayna ve Portekiz, EURO 2020 biletini alan takımlar oldu.
- 17.11.2019
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