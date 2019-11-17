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17 Kasım 2019, Pazar
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gören futbolcu hakeme saldırdı maç yarıda kaldı

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı maç yarıda kaldı

'de  Argıncık 1 nolu sahada oynanan maçında gören Sağlıksporlu , hakem 'ya saldırınca, karşılaşma yarıda kaldı.

Argıncık 1 nolu sahada oynanan maçında Sağlıkspor ile karşılaştı. Trend Gayrimenkulspor 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 70'inci dakikasında, Sağlıkspor oyuncusu ile yardımcı hakem Erkan Kırçıl arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında maçın orta hakemi , Seyfettin Yesügey'e gösterdi. Karara tepki gösteren Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırdı. Bir süre, hakemler ve futbolcular arasında arbede yaşandı. Saha içinde çıkan arbede, görevliler ve polis ekiplerinin araya girmesi sonrasında güçlükle yatıştırıldı. Hakemlerin polis eşliğinde karakola giderek kendilerine saldıdan futbolculardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Müsabaka 70'inci dakikada yarıda kaldı.

  1. 17.11.2019
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