B Grubu'nda ikinci vize Portekiz'in!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Ukrayna'dan sonra rakibini 2-0 mağlup eden Portekiz turnuvaya katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, B Grubu'nun son maçları oynandı.
Portekiz, deplasmanda Lüksemburg'u 39. dakikada Bruno Fernandes, 86. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 yenerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Bu arada Ronaldo, milli takım kariyerindeki 99. golü kaydetti.
Grupta daha önce EURO 2020'ye lider olarak gitmeyi garantileyen Ukrayna ise Sırbistan deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Sırbistan'ın gollerini 9. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 56. dakikada Aleksandar Mitrovic, Ukrayna'nın gollerini 32. dakikada Roman Yaremchuk ve 90+3. dakikada Artem Besedin attı.
Bu sonuçla Ukrayna, B Grubu'nu 20 puanla zirvede bitirdi. Portekiz'in 17 puanla ikinci olduğu grupta Sırbistan 14, Lüksemburg 4, Litvanya 1 puan elde etti.
- 17.11.2019
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