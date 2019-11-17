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17 Kasım 2019, Pazar
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B 'nda ikinci vize 'in!

B Grubu'nda ikinci vize Portekiz'in!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri B 'nda , 'dan sonra rakibini 2-0 mağlup eden Portekiz turnuvaya katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 'nin elemelerinde, B 'nun son maçları oynandı.

, deplasmanda Lüksemburg'u 39. dakikada Bruno Fernandes, 86. dakikada 'nun attığı gollerle 2-0 yenerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Bu arada Ronaldo, kariyerindeki 99. golü kaydetti.

Grupta daha önce EURO 2020'ye lider olarak gitmeyi garantileyen ise deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Sırbistan'ın gollerini 9. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 56. dakikada Aleksandar Mitrovic, Ukrayna'nın gollerini 32. dakikada Roman Yaremchuk ve 90+3. dakikada Artem Besedin attı.

Bu sonuçla Ukrayna, B Grubu'nu 20 puanla zirvede bitirdi. Portekiz'in 17 puanla ikinci olduğu grupta Sırbistan 14, Lüksemburg 4, Litvanya 1 puan elde etti.

  1. 17.11.2019
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