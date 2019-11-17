Kırmızı kart gördü hakeme saldırıp uçan tekme attı!
Kayseri’de Süper Amatör Küme’de oynanan Sağlık Spor ve Trend Gayrimenkulspor maçında kırmızı kart gören oyuncu hakeme saldırdı. Hakem maçı 70. dakikada çıkan olaylar nedeniyle sonlandırdı.
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