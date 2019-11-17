Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye konuyor!

Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.