Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye konuyor!
A Milli Takım'ımızın Juvenstus'da forma giye başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın ay-yıldızlı formayla gösterdiği etkileyici performans takdir topluyor. TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.
Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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