Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye konuyor! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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'ın yırtılan forması müzeye konuyor!

Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye konuyor!

A 'ımızın Juvenstus'da forma giye başarılı savunma oyuncusu 'ın ay-yıldızlı formayla gösterdiği etkileyici performans takdir topluyor. Yönetimi, Merih'in ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.

forması giyen savunma oyuncusu 'ın forması altındaki etkileyici performansı, tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yönetimi, Merih'in ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.

  1. 17.11.2019
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