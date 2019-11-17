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17 Kasım 2019, Pazar
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En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yayınladığı rapora göre, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde kiralık olarak forma giyen en değerli 50 isim belirlendi. Listede milli futbolcu da yer aldı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Kasım 2019 Pazar 16:19
En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

CIES'in hazırladığı listeye göre, Avrupa'nın 5 büyük liginde kiralık olarak top koşturan en pahalı futbolcular belli oldu. Listede milli futbolcu da yer aldı.

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En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

50 isimden oluşan listenin ilk 10'u şöyle;

En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

1) 96,5 M€ Philippe Coutinho Bayern Münih [FC Barcelona]

En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

2) 65,7 M€ Daniel Ceballos Arsenal [Real Madrid]

En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

3) 57,3 M€ Martin Ödegaard Real Sociedad [Real Madrid]

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