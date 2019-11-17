HaberlerGaleriEn değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...
En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yayınladığı rapora göre, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde kiralık olarak forma giyen en değerli 50 isim belirlendi. Listede milli futbolcu da yer aldı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Kasım 2019 Pazar 16:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
CIES'in hazırladığı listeye göre, Avrupa'nın 5 büyük liginde kiralık olarak top koşturan en pahalı futbolcular belli oldu. Listede milli futbolcu da yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
50 isimden oluşan listenin ilk 10'u şöyle;
1) 96,5 M€ Philippe Coutinho Bayern Münih [FC Barcelona]
2) 65,7 M€ Daniel Ceballos Arsenal [Real Madrid]
3) 57,3 M€ Martin Ödegaard Real Sociedad [Real Madrid]