En değerli kiralık oyuncular listesi belli oldu! Milli yıldız...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yayınladığı rapora göre, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde kiralık olarak forma giyen en değerli 50 isim belirlendi. Listede milli futbolcu da yer aldı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)