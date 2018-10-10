Turnuvanın üçüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 12 ve 13 Eylül'de oynanacak.

Üçüncü haftada maça çıkmayacak B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye ise ara vermeden devam edecek dördüncü hafta müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise D Ligi 2. Grup'ta 12 Ekim Cuma günü Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak üçüncü hafta mücadelesini yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta programı şöyle:

11 Ekim Perşembe:

- A Ligi

3. Grup: Polonya-Portekiz (TSİ 21.45)

- B Ligi

2. Grup: Rusya-İsveç (TSİ 22.45)

- C Ligi

1. Grup: İsrail-İskoçya (21.45)

4. Grup: Karadağ-Sırbistan (21.45)

Litvanya-Romanya (21.45)

- D Ligi

3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan (21.45)

Kosova-Malta (21.45)

12 Ekim Cuma:

- A Ligi

2. Grup: Belçika-İsviçre (21.45)

4. Grup: Hırvatistan-İngiltere (21.45)

- B Ligi

3. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda (21.45)

- C Ligi

2. Grup: Estonya-Finlandiya (21.45)

Yunanistan-Macaristan (21.45)

- D Ligi

2. Grup: Moldova-San Marino (21.45)

Belarus-Lüksemburg (21.45)

13 Ekim Cumartesi:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Almanya (21.45)

- B Ligi

1. Grup: Slovakya-Çekya (16.00)

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka (21.45)

- C Ligi

3. Grup: Norveç-Slovenya (19.00)

Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi (21.45)

- D Ligi

1 Grup: Letonya-Kazakistan (19.00)

Gürcistan-Andorra (19.00)

4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık (19.00)

Makedonya-Lihtenştayn (21.45)