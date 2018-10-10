UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Uluslar Ligi heyecanı başlıyor

    UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak

    Turnuvanın üçüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 12 ve 13 Eylül'de oynanacak.

    Üçüncü haftada maça çıkmayacak B Ligi 2. Grup'ta yer alan ise ara vermeden devam edecek dördüncü hafta müsabakasında 14 Ekim Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak.

    FIFA kokartlı Türk hakemlerden ise D Ligi 2. Grup'ta Cuma günü Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak üçüncü hafta mücadelesini yönetecek.

    Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta programı şöyle:

    11 Ekim Perşembe:

    - A Ligi

    3. Grup: Polonya-Portekiz ( 21.45)

    - B Ligi

    2. Grup: Rusya-İsveç (TSİ 22.45)

    - C Ligi

    1. Grup: İsrail-İskoçya (21.45)

    4. Grup: Karadağ-Sırbistan (21.45)

    Litvanya-Romanya (21.45)

    - D Ligi

    3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan (21.45)

    Kosova-Malta (21.45)

    12 Ekim Cuma:

    - A Ligi

    2. Grup: Belçika-İsviçre (21.45)

    4. Grup: Hırvatistan-İngiltere (21.45)

    - B Ligi

    3. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda (21.45)

    - C Ligi

    2. Grup: Estonya-Finlandiya (21.45)

    Yunanistan-Macaristan (21.45)

    - D Ligi

    2. Grup: Moldova-San Marino (21.45)

    Belarus-Lüksemburg (21.45)

    13 Ekim Cumartesi:

    - A Ligi

    1. Grup: Hollanda-Almanya (21.45)

    - B Ligi

    1. Grup: Slovakya-Çekya (16.00)

    4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka (21.45)

    - C Ligi

    3. Grup: Norveç-Slovenya (19.00)

    Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi (21.45)

    - D Ligi

    1 Grup: Letonya-Kazakistan (19.00)

    Gürcistan-Andorra (19.00)

    4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık (19.00)

    Makedonya-Lihtenştayn (21.45)

    1. 10.10.2018 12:02
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