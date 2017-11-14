''Kahraman'' ilan edildiler
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İtalya'yı eleyen İsveç Milli Takımı'nın bu başarısı, ülke basınında geniş yer aldı.
İsveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Aftonbladet'in "Sevinç, gözyaşı ardından başarı" başlığı ile verdiği haberde, ''İsveçli futbolcular, Milano'da mucizeyi gerçekleştirdi. Çılgın bir geceydi" ifadeleri kullanıldı. Haberde, 60 yıldan bu yana İtalya'nın ilk kez Dünya Kupası'nda yer alamayacağı hatırlatılırken, bu başarıyı elde eden İsveçli futbolcular için "Kahramanlar tarihe geçti." denildi.
"Kahramanlar" başlığını kullanan Expressen gazetesi, İsveç'in maç öncesi saha dışında her türlü oyunu oynayan İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışında bıraktığını yazdı. Haberde, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio'nun ilk maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetiminden memnun olmadığını FIFA'ya bildirdiği, İspanyol hakem Mateu Lahoz üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı ve Lahoz'un ilk yarıda İsveç'in iki penaltısını vermediği savunuldu. Bu arada Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola'nın maç sonrası Expressen gazetesine, "Zlatan yaşıyor, her an her şey olabilir." şeklinde verdiği demeç, Ibrahimovic'in tekrar İsveç Milli Takımı'na döneceği şeklinde yorumlandı.
MAÇ KADAR KONUŞULAN FOTOĞRAF
Öte yandan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un maçtan sonra futbolcuların kirlettiği soyunma odasını temizlemeye çalışırken çekilen fotoğrafı, en çok konuşulan konulardan biri oldu. Andersson'un sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafı için "Dünya Kupası'na gitme sevinci yaşamak yerine alçak gönüllük göstererek soyunma odasını temizliyor." yorumu yapıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:04
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 14
Yorum
zafer aykut hocanın deneme yanılmaları her maçta 2 puan kaybı. sürekli kameni olsa daha iyi olur çünkü kameni daha çok gol kurtarıyor.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 12
Yorum
köylü 66 selamin aleyküm o güzelim ay yıldızlı formanını ne suçu var o formayı giymeye hak kazananların ve yonetenleri beyinleri degismesi lazim
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 4
Yorum
austin biz de seni sevdik.bi de şu yanlış uzun pasların olmasa. hehe.
''Kahraman'' ilan edildiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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