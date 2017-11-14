Fransa'da Bakayoko krizi
Premier lige yavaş yavaş uyum sağlayan Chelsea'li Bakayoko, neden milli takıma alınmadığını anlayabilmiş değil.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:08
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
Fransa'da Bakayoko krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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