 Fransa'da Bakayoko krizi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Fransa'da krizi

    Fransa'da <a href="/index/bakayoko?id=4b52fef9-0576-40f0-8e8a-1816bab88e71" class="" rel="tag">Bakayoko</a> krizi

    Premier lige yavaş yavaş uyum sağlayan Chelsea'li , neden milli takıma alınmadığını anlayabilmiş değil.

    , yaşadığı hayal kırıklığını açıklamaktan da çekinmedi. Aralarında takım arkadaşı Kante'nin de bulunduğu hiçbir orta saha oyuncusunun kendisinden iyi olmadığını savunan , teknik direktör 'nın kendisine haksızlık yaptığı görüşünde. Amacının kimseye saygısızlık etmek olmadığını vurgulayan Bakayoko; "Tüm takım arkadaşlarımı seviyorum. Hepsi çok iyi oyuncular. Ancak Kante, Matuidi ve Tolisso benden daha iyi değil. Teknik direktörümüzün seçimine saygı duymakla birlikte, neden beni düşünmediğini anlayamıyorum. Tek hedefim Dünya Kupası'nda Fransa Milli takımının formasını giymek. Bu nedenle her zamankinden daha çok çalışacağım" dedi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:08
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