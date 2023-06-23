Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi

Havza Belediyespor Sosyal Tesislerinde imza töreni yapıldı. Kulüp Başkanı Dursun Ali Beşli görevi yeni devraldıklarını ve ilk sezonlarında şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Havza Belediyespor'u daha önce(2016 - 2018 yıllarında) de çalıştıran ve tanıyan hocamız Mustafa Şakar ile bir sezonluğuna anlaştık. Hedefe oynayan bir takım yapma yolunda ilk hamlemizi yapmış olduk. Tesisleşme ve profesyonel bir takım oluşturarak şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve inançlı bir ekibiz. İnşallah bunu başaracağız. Bütün hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyor ve arzu ediyoruz. Takımıza ve hocamıza hayırlı olsun" dedi.

Teknik Direktör Mustafa Şakar ise daha önce iki defa takımın Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldiğini hatırlatarak, öncelikli hedefinin Havza Belediyespor'u başarıya ulaştıracak bir takım kurmak olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmalar sonrası Beşli ve Şakar, anlaşmalarını imza altına aldılar. Şakar kırmızı-beyazlı ekibe bir sezonluğuna imza atarak görevine başladı.