Haberler Diğer Ligler Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi

Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi

Süper Amatör Lig ekiplerinden Havza Belediyespor, Teknik Direktör Mustafa Şakar ile bir sezonluğuna anlaştı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:41
Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi

Havza Belediyespor Sosyal Tesislerinde imza töreni yapıldı. Kulüp Başkanı Dursun Ali Beşli görevi yeni devraldıklarını ve ilk sezonlarında şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Havza Belediyespor'u daha önce(2016 - 2018 yıllarında) de çalıştıran ve tanıyan hocamız Mustafa Şakar ile bir sezonluğuna anlaştık. Hedefe oynayan bir takım yapma yolunda ilk hamlemizi yapmış olduk. Tesisleşme ve profesyonel bir takım oluşturarak şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve inançlı bir ekibiz. İnşallah bunu başaracağız. Bütün hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyor ve arzu ediyoruz. Takımıza ve hocamıza hayırlı olsun" dedi.

Teknik Direktör Mustafa Şakar ise daha önce iki defa takımın Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldiğini hatırlatarak, öncelikli hedefinin Havza Belediyespor'u başarıya ulaştıracak bir takım kurmak olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmalar sonrası Beşli ve Şakar, anlaşmalarını imza altına aldılar. Şakar kırmızı-beyazlı ekibe bir sezonluğuna imza atarak görevine başladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! Ne Icardi, ne Paredes...
İstanbul'da isyan ettiren metro arızası: Daha metroyu yönetemiyorlar…
F.Bahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor
Cimbom'dan 3'lü harekat! Icardi kalsa da gitse de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İASKF Başkanı Ali Düşmez'e Balkanspor'dan ziyaret!
Rodgers artık Celtic’te
LGS yüzdelik dilim hesaplama 2023
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı 20:44
Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi Havza Belediyespor’da 2. Şakar dönemi 20:41
Malazgirt’te futbol akademisi kuruldu Malazgirt’te futbol akademisi kuruldu 20:40
MİY Taraftarlar Derneğinden Başkan Yılmaz'a kupa teşekkürü MİY Taraftarlar Derneğinden Başkan Yılmaz'a kupa teşekkürü 20:39
Samsunspor, L'ubomír Satka'yı transfer etti Samsunspor, L'ubomír Satka'yı transfer etti 20:38
Sakaryaspor, Burak Süleyman ile sözleşme uzattı Sakaryaspor, Burak Süleyman ile sözleşme uzattı 20:37
Daha Eski
Beşiktaş Hentbol Takımı, Pena'yı kadrosuna kattı Beşiktaş Hentbol Takımı, Pena'yı kadrosuna kattı 20:36
F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! 20:34
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 15:22
Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan transfer! Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan transfer! 15:49
Aziz Yıldırım'dan Edin Dzeko yorumu! Aziz Yıldırım'dan Edin Dzeko yorumu! 16:00
Almanya Futbol Federasyonu'ndan ırkçılığa kınama! Almanya Futbol Federasyonu'ndan ırkçılığa kınama! 16:20