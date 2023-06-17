Havertz Arsenal yolunda

İngilterePremier Lig'de şampiyonluğu son maçlarda Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon öncesinde transfer piyasasına hızlı bir giriş yapacak. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen Topçular, Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'nin Alman yıldızına kanca attı. Kırmızı-beyazlılar, Kai Havertz için Londra ekibiyle el sıkıştı. 80 milyon euro'ya B.Leverkusen'den Chelsea'ye transfer olan 24 yaşındaki 10 numaranın 70 milyon euro'ya Arsenal'e imza atması bekleniyor. Genç futbolcu, geçen sezon forma giydiği 47 maçta 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.