Milan Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Süper Kupa finalinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 3-0'lık skorla kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Karşılaşmanın 10 dakikasında Barella'nın asistiyle Dimarco topu ağlara gönderirken Inter maçın henüz başında öne geçti. 21. dakikada usta golcü Edin Dzeko farkı ikiye çıkarırken Inter ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Milan ataklarını sıklaştırmak isterken Inter ise hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalışırken 77. dakikada Lautaro Martinez, savunmanın sektirdiği topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi ve skoru belirledi.
Böylelikle Inter tarihinde 7. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.