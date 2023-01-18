Haberler Diğer Ligler Milan Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Milan Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakipler Milan ile Inter Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi. Dev maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, Milan'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzandı. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 00:11
Milan Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Süper Kupa finalinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 3-0'lık skorla kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın 10 dakikasında Barella'nın asistiyle Dimarco topu ağlara gönderirken Inter maçın henüz başında öne geçti. 21. dakikada usta golcü Edin Dzeko farkı ikiye çıkarırken Inter ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Milan ataklarını sıklaştırmak isterken Inter ise hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalışırken 77. dakikada Lautaro Martinez, savunmanın sektirdiği topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi ve skoru belirledi.

Böylelikle Inter tarihinde 7. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

DİĞER
Afra Saraçoğlu ile neden ayrıldıklarını itiraf etti! Mert Yazıcıoğlu gerçeği açıkladı
Türk Hava Yolları'ndan taşeron çalışanlarına kadro müjdesi
Güneş'ten Dele Alli için flaş yorum!
Başakşehir penaltılarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi CR7'yi solladı
Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ocak)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Ocak 2023)
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Süper Kupa'da şampiyon Inter! İtalya Süper Kupa'da şampiyon Inter! 00:10
Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlerle devam etmek istiyoruz Arif Boşluk: Ligde de galibiyetlerle devam etmek istiyoruz 23:52
Vitor Hugo: Şartlar kolay değildi! Vitor Hugo: Şartlar kolay değildi! 23:52
Recep Uçar: Çok üzgünüm Recep Uçar: Çok üzgünüm 23:47
Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri! Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri! 23:41
Gomez'den galibiyet sözleri! Gomez'den galibiyet sözleri! 23:33
Daha Eski
Gomez noktayı koydu! Golü izleyin Gomez noktayı koydu! Golü izleyin 23:24
Ömer Erdoğan: Oyuncularımı tebrik ediyorum Ömer Erdoğan: Oyuncularımı tebrik ediyorum 23:19
Fırtına farkı 2'ye çıkardı! Fırtına farkı 2'ye çıkardı! 23:16
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 23:12
Fırtına Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti! Fırtına Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti! 22:55
Bakasetas penaltı kaçırdı! İzleyin Bakasetas penaltı kaçırdı! İzleyin 22:54