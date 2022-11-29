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Yer yerinden oynar

Leo Messi'nin ABD ekibi Inter Miami, Ronaldo'nun ise Arabistan takımı Al-Nassr ile anlaşacağı iddia edildi. Yıldızlar teklifleri kabul ederse rekor rakamlar kazanacaklar.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Yer yerinden oynar

Futbolun 2 yıldızı; Messi ve Ronaldo için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Messi ve kulüpsüz kalan Ronaldo, dünya basınının manşetlerinden inmiyor. İngiliz basınına göre Messi, MLS ekibi İnter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın... PSG ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki süper yıldız ile Amerika ekibinin ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyor.

3 YIL İÇİN 225 MİLYON DOLAR

Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham'ın Messi'yi ikna edeceği ve atacağı imza ile MLS tarihindeki en yüksek ücreti alan futbolcu olacağı belirtiliyor. Ronaldo'ya ise Arabistan kulübü Al-Nassr, 3 yıl için 225 milyon dolar teklif etti. Portekizli süper star, teklifi kabul ederse futbol tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesine imza atmış olacak.

Messi'nin menajerleri "Bu tamamen yalan bir haber. Messi'nin gelecek sezon Inter Miami'ye katılması için herhangi bir görüşme olmadı" dese de transfer iddiası ABD medyasında da yankılanmaya başladı.

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