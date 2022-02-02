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Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 14:59
Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BENFICA-GIL VICENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Benfica Gil Vicente maçının başlama düdüğü 22.00'da çalacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunuyor.

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