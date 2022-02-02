Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Benfica-Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BENFICA-GIL VICENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Benfica Gil Vicente maçının başlama düdüğü 22.00'da çalacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunuyor.