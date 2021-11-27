Haberler Diğer Ligler Luis Nani ayrılığı açıkladı! Orlando City...

Luis Nani ayrılığı açıkladı! Orlando City...

Spor haberi... 3 sezondur MLS ekibi Orlando City'de forma giyen Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma veda ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:30
Luis Nani ayrılığı açıkladı! Orlando City...

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Nani, "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika anlar ve sportif başarılarla dolu 3 güzel sezonun ardından Orlando City'den ayrılıyorum. Orlando'da gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim. Ancak sözleşmem sona erdi ve kulüp yenilememeye karar verdi. Bu kulüpte oynamak benim için bir onurdu. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

35 yaşındaki futbolcu, Orlando City'de toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yaptı.

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