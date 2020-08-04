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04 Ağustos 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'ten 'e çıkmak için play-off final mücadelesine çıkacak olan ve zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından 'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde ve karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nikolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Fulham'da ise Neeskens Kebano ve Aleksandar Mitrovic'in sakatlıkları var. Müsabakayı kazanan ekip 220 milyon dolar geliri kasasına koyacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Fulham maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 04.08.2020
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