İngiltere Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için play-off final mücadelesine çıkacak olan Brentford ve Fulham zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Brentford ve Fulham karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nikolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Fulham'da ise Neeskens Kebano ve Aleksandar Mitrovic'in sakatlıkları var. Müsabakayı kazanan ekip 220 milyon dolar geliri kasasına koyacak.
BRENTFORD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brentford-Fulham maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.
- 04.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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