Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Brentford ve Fulham karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nikolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Fulham'da ise Neeskens Kebano ve Aleksandar Mitrovic'in sakatlıkları var. Müsabakayı kazanan ekip 220 milyon dolar geliri kasasına koyacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Fulham maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.