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24 Nisan 2020, Cuma
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Kulüp başkanı coronayı yendi

Kulüp başkanı coronayı yendi

'ta takımlarından Başkanı 20 gün süren corona virüs mücadelesini kazandı.

'ta takımlarından Başkanı 20 gün süren corona virüs mücadelesini kazandı. Kılıçoğlu, "Bu savaşta yanımda olan başta değerli eşim , ailem ve sürekli destek olan moral veren dostlarımdan allah razı olsun" dedi
  1. 24.4.2020
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