"Tura çıkacağız"
Hekimoğlu Trabzon teknik direktörü Alper Avcı, Başakşehir maçıyla ilgili "Tur için şansımızı kullanacağız. Formanın hakkını vereceğiz" yorumunu yaptı.
Hekimoğlu Trabzon teknik direktörü Alper Avcı, Başakşehir maçıyla ilgili "Tur için şansımızı kullanacağız. Formanın hakkını vereceğiz" yorumunu yaptı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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