"Tura çıkacağız" - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Ligler Haberleri "Tura çıkacağız"

"Tura çıkacağız"

"Tura çıkacağız"

, maçıyla ilgili "Tur için şansımızı kullanacağız. hakkını vereceğiz" yorumunu yaptı.

Hekimoğlu Trabzon , maçıyla ilgili "Tur için şansımızı kullanacağız. hakkını vereceğiz" yorumunu yaptı.
  1. 17.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Tura çıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN