Brezilya'da şampiyon Palmeiras
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Brezilya'da şampiyon Palmeiras

    Brezilya'da şampiyon Palmeiras

    Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda da 'yı yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Bir dönem 'da görev yapan ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, da 'yı 72. dakikada Deyverson'un attığı golle yendi.

    Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada Melo, 90 dakika forma giydi.

    Brezilyalı teknik direktör Luiz yönetimindeki Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.

    Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.

    1. 26.11.2018 12:26
    2. Güncelleme: 26.11.2018 12:27
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