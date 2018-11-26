Brezilya'da şampiyon Palmeiras
Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, Vasco da Gama'yı 72. dakikada Deyverson'un attığı golle 1-0 yendi.
Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada Melo, 90 dakika forma giydi.
Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari yönetimindeki Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.
Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.
- 26.11.2018 12:26
- Güncelleme: 26.11.2018 12:27
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Brezilya'da şampiyon Palmeiras haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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