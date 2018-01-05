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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Lider sahaya iniyor

    Lider Salihli Belediyespor sahaya iniyor

    ’i (BAL) hedefleyen ve devre arasında gerçekleştirdiği 3 transfer ile kadrosunu güçlendiren , 2. devrenin ilk haftasında Cumartesi günü Saruhanlı ekiplerinden Mütevellispor’u ağırlayacak.

    Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve ilk devreyi 22 puanla lider tamamlayan Teknik Direktör Adem Başaran yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, 2. devrenin ilk haftasında Mütevellispor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan maçta rakibini yenerek, hem devreyi galibiyetle başlamak, hem de liderliğini sürdürmek istiyor.

    Devre arasını Belediyespor Tesisleri ve Ramiz Turan Stadı'ndaki antrenmanlarla iyi değerlendirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Başaran, "Devreyi kendi sahamızda konuk edeceğimiz Mütevellispor ile başlayacağız. Rakibimizi taraftar desteği ile yenip, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Lig sonunda da BAL hedefimize ulaşmak istiyoruz. Teknik ekip, futbolcular ve taraftarımızla buna kenetlendik. Biz buna inandık ve başaracağız" dedi.
    Karşılaşma öncesinde, Salihli Belediyespor grupta 22 puan ile grupta liderken, Mütevellispor ise 7 puan ile 9. sırada yer alıyor.
    Öte yandan ilk devrede oynanan karşılaşmayı Salihli Belediyespor 3-0 kazanmıştı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:56
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