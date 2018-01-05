Lider Salihli Belediyespor sahaya iniyor
Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) hedefleyen ve devre arasında gerçekleştirdiği 3 transfer ile kadrosunu güçlendiren Salihli Belediyespor, 2. devrenin ilk haftasında Cumartesi günü Saruhanlı ekiplerinden Mütevellispor’u ağırlayacak.
Devre arasını Belediyespor Tesisleri ve Ramiz Turan Stadı'ndaki antrenmanlarla iyi değerlendirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Başaran, "Devreyi kendi sahamızda konuk edeceğimiz Mütevellispor ile başlayacağız. Rakibimizi taraftar desteği ile yenip, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Lig sonunda da BAL hedefimize ulaşmak istiyoruz. Teknik ekip, futbolcular ve taraftarımızla buna kenetlendik. Biz buna inandık ve başaracağız" dedi.
Karşılaşma öncesinde, Salihli Belediyespor grupta 22 puan ile grupta liderken, Mütevellispor ise 7 puan ile 9. sırada yer alıyor.
Öte yandan ilk devrede oynanan karşılaşmayı Salihli Belediyespor 3-0 kazanmıştı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:56
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Kravets harekatı
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Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
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