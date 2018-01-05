Konak'ta hedef namağlup şampiyonluk
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Liginde üst üste 5 kez şampiyon olarak armasına ilk yıldızı takan Konak Belediyespor, sezonun ilk yarısını namağlup kapatıp, liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Ligde oynanan 7 maçta rakiplerine 27 gol atan mavi-beyazlılar kalelerinde ise sadece 2 gol gördü. Şu anda 17 puanla Beşiktaş'la liderliği paylaştıklarını hatırlatan Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, kalan son 2 maçı da kazanarak devreyi 23 puanla ilk sırada tamamlayacaklarını iddia etti. 1 aylık lig arasını da en iyi şekilde değerlendirip 2. yarıya çok daha iyi bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Alanç, "İlk maçta yenemediğimiz Ataşehir ve Beşiktaş'ı rövanşlarda dize getirip, sezonu namağlup bitireceğimize inanıyorum. Hem tecrübemiz hem de kadro zenginliğimizle bunu başaracak güçteyiz. 2017-2018 sezonunu da şampiyon olarak taçlandırmak ve o kupayı 6. kez İzmir'e getirmek istiyoruz. Bunun Konak Belediyespor'a çok yakışacağını düşünüyoruz" dedi.
"Huzur, sahaya yansıyor"
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın göreve gelmesinin ardından Konak Belediyespor kadın futbol takımının şampiyonluğu kimselere bırakmadığını hatırlatan Alanç, yabancı oyuncu sayısını azaltarak, altyapıdan yetişen genç futbolcularla başarıya ulaştıklarını söyledi. Kulüpteki kurumsal yapı içinde çok huzurlu olduklarını, bunda hem yönetimin hem de Başkan Pekdaş'ın payının büyük olduğunu dile getiren Alanç, "Ligdeki birçok takım sıkıntı çekerken biz hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bunun karşılığını da sahada elde ettiğimiz sonuçlarla vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. Alanç, altyapıdan çok yetenekli oyuncuların yetiştiğini belirterek, gelecek sezonlarda U17 ve U19 milli takımlarında Konak Belediyespor'dan yetişen futbolcuların yer alacağı iddiasında da bulundu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:42
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Efsaneler buluştu
Toplam 11
Yorum
yaşar ersoyu Futbol bir ekip işi.Avrupa böyle çalışıyor.O nedenle başarılı oluyorlar.F.Terim aynı sistemi GS'de kuruyor.
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 6
Yorum
beşiktaş her şeyde olduğu gibi yine taklit
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Persie dönemi bitti
Toplam 13
Yorum
Muhammed bir inat kaç milyon eurolara mal oldu. yazıktır ülke parasını egolarınıza mahkum etmeyin. sırf bjk ye gelmesin diye gitti paralar.
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