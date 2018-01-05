;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Diyarbekirspor’un kadın futbolcuları ikinci bitirdi

    Diyarbekirspor’un kadın futbolcuları ikinci bitirdi

    Kadınlar 3.Lig 9. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı, ilk yarıyı 10 puanla ikinci sırada tamamladı.

    Malatya Bayanlarspor'un 10 puanla lider olduğu grupta ilk yarıyı averajla ikinci sırada tamamlayan yeşil kırmızılı ekip, ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Diyarbekirspor, rakip kaleleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diyarbekirspor’un kadın futbolcuları ikinci bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN