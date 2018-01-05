Diyarbekirspor’un kadın futbolcuları ikinci bitirdi
Kadınlar 3.Lig 9. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı, ilk yarıyı 10 puanla ikinci sırada tamamladı.
Malatya Bayanlarspor'un 10 puanla lider olduğu grupta ilk yarıyı averajla ikinci sırada tamamlayan yeşil kırmızılı ekip, ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Diyarbekirspor, rakip kaleleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:59
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