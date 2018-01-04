 Moymulspor ikinci yarıya hazırlanıyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ikinci yarıya hazırlanıyor

    Moymulspor ikinci yarıya hazırlanıyor

    10. grupta mücadele eden , devre arasına 15 puan toplayıp Ligi 7. sırada bitirdi.

    Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan ikinci başkanı Engin Kayacık şunları söyledi, " Devre arasına tesislerimizde hazırlıkları tamamladık ve Antalya Belek'te kamp sürecimiz devam ediyor. En az üç hazırlık maçı düşünüyoruz. Tabii ki lige iyi hazırlanıp ikinci yarıyı Tavşanlımızın diğer takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı ile devam edeceğiz . Bizim amacımız şampiyon olmak değil, ligde kalmak onun için de haddimizi biliyoruz. Devre arasında eksik bölgelere transfer çalışmalarımız olacak, bunlar eski futbolcumuz Bekir Yiğit, Kütahyaspor'dan Enes Günay, Düzce Beyköyspor'dan santrafor Sonat Kalkan ile anlaştık. Ayrıca Maliden gelen siyahi oyuncuyu da şu anda denemekteyiz. Hocamızın raporuna göre transfer çalışmalarımız devam edecek."
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moymulspor ikinci yarıya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN