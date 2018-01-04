Moymulspor ikinci yarıya hazırlanıyor
Bölgesel Amatör Lig 10. grupta mücadele eden Moymulspor, devre arasına 15 puan toplayıp Ligi 7. sırada bitirdi.
Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Moymulspor ikinci başkanı Engin Kayacık şunları söyledi, " Devre arasına tesislerimizde hazırlıkları tamamladık ve Antalya Belek'te kamp sürecimiz devam ediyor. En az üç hazırlık maçı düşünüyoruz. Tabii ki lige iyi hazırlanıp ikinci yarıyı Tavşanlımızın diğer takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı ile devam edeceğiz . Bizim amacımız şampiyon olmak değil, ligde kalmak onun için de haddimizi biliyoruz. Devre arasında eksik bölgelere transfer çalışmalarımız olacak, bunlar eski futbolcumuz Bekir Yiğit, Kütahyaspor'dan Enes Günay, Düzce Beyköyspor'dan santrafor Sonat Kalkan ile anlaştık. Ayrıca Maliden gelen siyahi oyuncuyu da şu anda denemekteyiz. Hocamızın raporuna göre transfer çalışmalarımız devam edecek."
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
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