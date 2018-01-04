Ercan Kuru, başarının sırrını açıkladı
Kütahya'da 2017-2018 Tavşanlı 1. Amatör Futbol Sezonunda hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Gürağaçspor Teknik Direktörü 'Mourinho' lakabıyla bilinen Ercan Kuru başarının sırrını açıkladı.
Teknik Direktör Ercan Kuru yaptığı açıklamalarda elde edilen başarı hakkında şunları söyledi: "Tavşanlı Domaniç 1. Amatör Küme de B grubunda mücadele ettik. Cenabı Allah bizlere na mağlup şampiyonluk nasip etti ve şu anda da Play Off'larda mücadele ediyoruz. Play Off'larda 10 takım var. Bu 10 takımdan 4 takım Süper Amatöre çıkacak. İki maç oynadık iki de iki yaptık. Kora kor maçlar oynuyoruz. Rakipler iyi biz de iyiyiz. Allah nasip ederse amacımız Süper Amatöre çıkmak ve buna hazırız. Hazırlık maçları dahil, Süper Amatör takımları ile de oynadık, birinci amatör ve play off'larda şu ana kadar namağlup devam ediyoruz. Bunun sırrı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Takımda arkdaşlık ve dostluk. Takım, teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftar bir bütün halindeyiz. Bu birlik ve beraberlik bizlere başarıyı getirdi. Bundan sonraki hedeflerimiz de kalan maçlarımızı iyi bir şekilde tamamlayarak Gürağaçspor'u Süper Amatör Lige çıkarmak olacak"
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:16
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Van Persie müjdesi
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
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