Süper Amatör'de kritik maç

Antalya Süper Amatör 1'inci Grup'ta Kınıkspor ile Korkuteli Belediyespor, pazar günü Kaş Kınık Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Final niteliğindeki maçta grubun iki yenilgisiz ve aynı puana sahip takımları karşı karşıya gelecek.

Kınıkspor Başkanı Necdet Palaz, "Pazar günü grubun düğüm maçını oynayacağız. Amacımız bu maçtan üç puanla ayrılmak. Hem namağlup unvanımızı sürdürmek hem de ikili averajda Korkuteli'ne karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılırsak grubu lider olarak bitireceğimizden eminim. Takımıma güveniyorum. Tüm bölgemizi bu final maçına bekliyoruz" dedi.