Süper Amatör'de kritik maç
ANTALYA Süper Amatör 1'inci Grup'ta yenilgisiz ve aynı puana sahip Kınıkspor ile Korkuteli Belediyespor, pazar günü karşı karşıya gelecek. Bitime 5 hafta kala oynanacak karşılaşma her iki takım açısından da büyük önem taşıyor.
Antalya Süper Amatör 1'inci Grup'ta Kınıkspor ile Korkuteli Belediyespor, pazar günü Kaş Kınık Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Final niteliğindeki maçta grubun iki yenilgisiz ve aynı puana sahip takımları karşı karşıya gelecek.
Kınıkspor Başkanı Necdet Palaz, "Pazar günü grubun düğüm maçını oynayacağız. Amacımız bu maçtan üç puanla ayrılmak. Hem namağlup unvanımızı sürdürmek hem de ikili averajda Korkuteli'ne karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılırsak grubu lider olarak bitireceğimizden eminim. Takımıma güveniyorum. Tüm bölgemizi bu final maçına bekliyoruz" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:49
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
Süper Amatör'de kritik maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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