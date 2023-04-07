Haberler Deprem Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 17:06
Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Arsene Wenger'in yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. 'omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Arsene Wenger ise paylaşılan videoda, şunları söyledi:
"Türk halkının bu inanılmaz zor zamanda desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri yok etti ve üzücü bir şekilde birçok insan hayatını kaybetti. Eğer yapabiliyorsanız sizi yardım etmeye davet ediyoruz. Birlik olalım ve Türkiye'deki depremden etkilenen şehirlere yardım edelim. Unutmayın her bağış bir fark yaratacak. Hayatta kalmaya çalışan binlerce insanın yardımınıza ihtiyacı var. Depremzedelere yardım etmek için küresel kampanyayı destekleyelim. Her bağış fark yaratır. Yardım edebiliyorsanız lütfen katılın."

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran ve Dila Elif’in üzerine oynuyor!
Arda Kural'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Günden güne eriyen 42 yaşındaki Arda Kural şaşkına çevirdi "Yıllar sonra..."
G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı!
Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Son dakika Bingöl deprem, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cedi'den galibiyete 19 sayılık katkı! Cedi'den galibiyete 19 sayılık katkı! 16:58
Simeone'den Buruk'a dev çalım! Yıldız isim... Simeone'den Buruk'a dev çalım! Yıldız isim... 16:53
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı! 16:49
Trabzonspor Sergen Yalçın'la görüştü! İşte detaylar Trabzonspor Sergen Yalçın'la görüştü! İşte detaylar 16:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:12
F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! 16:06
Daha Eski
Fırtına Paşa maçına hazır! Fırtına Paşa maçına hazır! 16:04
G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı 15:59
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap 15:35
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." 15:13
G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden 15:05
Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! 14:46