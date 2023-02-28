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A Milli Kadın Futbol Takımı depremzedeler için 'Omuz Omuza' verdi

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına destek verdi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 16:35 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 16:55
A Milli Kadın Futbol Takımı depremzedeler için 'Omuz Omuza' verdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı paydaşlığında organize edilen ve yarın beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor, A Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına kadın futbolculardan destek geldi. A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan; Didem Karagenç, Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, Ece Tekmen, Yağmur Uraz, Eda Karataş, Ebru Kuru, Birgül Sadıkoğlu, Elif Keskin, Ümran Özev, Kezban Tağ, Handan Kurğa, Senem Pınar Özer, Cansu Gürel, Derya Arhan, Arzu Karabulut, Benan Altıntaş yaptıkları ortak açıklamada, "Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının açıklaması şöyle: "Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Biz, sevdalısı olduğumuz Ay-Yıldızlı formayı terletirken, biliriz ki kalbiniz bizimledir. Şimdi sıra bizde. Acımız da gözyaşımız da bir. Milli Takım oyuncuları olarak, federasyonumuzun başlattığı kampanya da biz de varız. Gelin yine 'tek yürek' olalım. Yaraları hep birlikte saralım. Acımıza ortak olan, kalbi Türkiye için atan, dünyadaki tüm dostlarımıza da sesleniyoruz; futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. Gelin, siz de desteklerinizle ülkemize bir ışık, bir umut olun."

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