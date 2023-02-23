Başımız sağ olsun

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'yla birlikte aynı sitede enkaz altında kalarak vefat eden Sportif Direktör Taner Savut, İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Taner Savut'un ailesinin yanı sıra Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve yakınları katıldı. Taner Savut'un cenazesinin yanına gelen anne Sema Savut, oğluna hakkını helal ettiğini söyleyerek vedalaştı.