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Başımız sağ olsun

Deprem felaketinde Atsu’yla birlikte kaldığı aynı sitenin enkazında vefat eden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, gözyaşlarıyla İzmir’de toprağa verildi

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Başımız sağ olsun
Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'yla birlikte aynı sitede enkaz altında kalarak vefat eden Sportif Direktör Taner Savut, İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Taner Savut'un ailesinin yanı sıra Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve yakınları katıldı. Taner Savut'un cenazesinin yanına gelen anne Sema Savut, oğluna hakkını helal ettiğini söyleyerek vedalaştı.
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