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Osman Çakmak enkazdan kurtulan Süleyman Özdemir'i ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da enkazdan kurtarılan Süleyman Özdemir'i hastanede ziyaret etti.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:48
Osman Çakmak enkazdan kurtulan Süleyman Özdemir'i ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da enkazdan kurtarılan Süleyman Özdemir'i ziyaret etti.

Çakmak, engelli kardeşini korumak isterken enkaz altında kalması nedeniyle sol bacağı kesilen Süleyman Özdemir ile Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Geçmiş olsun dilediğinde bulunduğu Özdemir'e milli takım forması hediye eden Çakmak, "Süleyman kardeşimde öyle bir yürek var ki engelli kardeşini korumak isterken enkaz altında kalıyor. Bu yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Özdemir de kendisini ziyaret eden Çakmak'a teşekkürlerini iletti.

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