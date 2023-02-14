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Azerbaycan takımı Turan Tavuz bilet gelirini AFAD'a bağışladı

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Turan Tavuz bilet gelirini depremzedeler için bağışladı. Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin Manat’ın depremzedelere destek amacıyla AFAD hesabına gönderildiğini açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:43
Azerbaycan takımı Turan Tavuz bilet gelirini AFAD'a bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor. Azerbaycan'ın Turan Tovuz kulübü de Kepez ile oynadıkları derbi maçta elde edilen bilet gelirlerinin Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD'a gönderildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin Manat, depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye'ye yardım amacıyla AFAD hesabına aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

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