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TVF açıkladı! Hakem Nimet Akbulut depremde vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:48
TVF açıkladı! Hakem Nimet Akbulut depremde vefat etti

Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi'miz Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş Bölgesi Aday Hakemi Sevgi Cihangir'in de yaşanan felakette hayatını kaybettiği aktarılırken, TVF tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.

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