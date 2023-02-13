Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın forması depremzedelere destek için satılacak

Kariyerini NBA takımlarından Miami Heat'te sürdüren Ömer Faruk Yurtseven, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde hissedilen depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miami Heat'ten takım arkadaşlarının imzaladığı formaların açık artırmayla satılıp elde edilen gelirin bağışlanacağını belirtti.

Kampanyada açık artımaya çıkan ilk formanın ise takımın yıldız isimlerinden Jimmy Butler olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Cumhuriyet tarihimizin en acı, en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadık. Büyük bir yas içindeyiz. Ülkemiz koca bir taziye evi halini aldı. Bu yas dünyanın dört bir yanındaki bizlerin de ciğerlerini yakıyor. Bizler de bir parçamızı o enkaz altında hissediyor, öyle sıkışıyoruz. Ama yaraları da saracak olan bizleriz. Devlet millet elele verip tüm kurum ve kuruluşlarıyla genciyle, yaşlısıyla, sporcusuyla ayağa kalkacak. İnsanlara merhem olacağız. Çok zor zamanlardan hep bu şekilde ayağa kalktık, yine kalkacağız. Bu düşüncelerle ben de Amerika'daki dostlarımla deprem bölgesinde tek bir ihtiyacı bile olsa karşılayabilme umuduyla bir kampanya başlatıyoruz. Miami Heat'ten takım arkadaşlarım bana formalarını imzalayacaklar ben de bu formaları açık artırmayla ilgilenenlere ulaştırıp oluşan geliri yardım kuruluşlarına ileteceğim. NBA organizasyonu ve takımım Miami Heat başta olmak üzere takım arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. İlk forma Jimmiy Butler'ın forması olacak."