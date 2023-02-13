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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu depremzede çocukla görüştü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol camiası da kenetlenmiş durumda. Bu anlamda Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 16 yaşındaki depremzede Adil Güroğlu ile görüşerek geçmiş olsun mesajında bulundu. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:25
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu depremzede çocukla görüştü

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otele ailesiyle birlikte yerleştirilen 16 yaşındaki Adil Güroğlu ile görüntülü görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşme Belediye Spor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Doğukan Aktaş, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile yaptığı görüşmede depremzedeleri ilçede ağırladıklarını söyledi. Bunun üzerine Destanoğlu, Aktaş'a gençlerle görüşmek istediğini iletti.

Aktaş, daha önceden yaptığı görüşmede ailesiyle birlikte Çeşme'de bir otele yerleştirilen ve Beşiktaş taraftarı olan Adil Güroğlu ile Destanoğlu'nu görüntülü görüştürdü. Güroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Ersin, imzalı formasını göndereceği sözünü verdi.



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