Bogdanovic ve Vesely’nin formaları satışta

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Barcelona'da oynayan Çek basketbolcu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım için imzalı formalarını verdiğini açıkladı. Formalar açık arttırma usulüne göre satışa çıktı.



POTADAN DESTEK

Fenerbahçeli basketbolcular Nick Calathes ve Scottie Wilbekin'in dünkü adresi Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkeziydi... İki oyuncu, depremzedeler için yapılan yardım çalışmalarına destek verdi.