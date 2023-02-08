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MÜCBİR SEBEP NEDİR? | Mücbir sebep hali ne demek? Deprem bölgesinde neden mücbir sebep ilan edildi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 farklı kentte büyük hasara neden oldu. Depremde 48 saat geride kalırken zamanla yarış ve heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süre ile OHAL ve mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu. Peki mücbir sebep nedir? Mücbir sebep hali ne demek? Deprem bölgesinde neden mücbir sebep ilan edildi? Detaylar haberimizde...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 07:50
MÜCBİR SEBEP NEDİR? | Mücbir sebep hali ne demek? Deprem bölgesinde neden mücbir sebep ilan edildi?

MÜCBİR SEBEP NEDİR? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki tane yıkıcı deprem, deprem uzmanlarını bile şaşkına çevirirken bölgedeki yüksek hasar tüm Türk milletinin yüreğini dağladı. Enkaz altında arama ve kurtarna çalışmaları, 48 saatin geride kalmasının ardından halen devam ediyor. Bölgede olumsuz hava koşulları ekipleri ve depremzedeleri zorlarken Başkan Erdoğan, 7 Şubat Salı günü yaptığı açıklamada, depremden etkilenen 10 kentte OHAL ve mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

MÜCBİR SEBEP HALİ NE DEMEK?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.

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Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Mücbir sebep (force majeure); tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirme sırasında iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.

DEPREM BÖLGESİNDE NEDEN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ?

10 ili etkileyen Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde bulunan mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini açıkladı. Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

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