Haberler Deprem TFF ve kulüplerden Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı

TFF ve kulüplerden Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı

Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için 4 büyük ve TFF, başsağlığı mesajı yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 20:26
TFF ve kulüplerden Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüpler, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde göçük altında kalarak vefat eden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "İki gündür kalbimiz ve dualarımız bu güzide futbolcumuzun diğer tüm göçük altında kalan vatandaşlarımızla birlikte sağ salim bulunması içindi. Ancak ne yazık ki bu acı haberle bir kez daha kahrolduk. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp de Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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