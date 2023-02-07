Haberler Deprem Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor!

Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor!

Yaşanan depremde enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 18:20
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamazken Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Dualarımız seninle Ahmet Eyüp Türkaslan" mesajı paylaştı.


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