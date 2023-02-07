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Çaykur Rizespor Kulübü'nden depremzedelere yardım

Çaykur Rizespor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım malzemesi topladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 19:29
Çaykur Rizespor Kulübü'nden depremzedelere yardım

Çaykur Rizespor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım malzemesi topladı.

Yeşil-mavili ekipten "Depreme karşı birlikte güçlüyüz." başlıklı yapılan açıklamada, Atmaca satış mağazasındaki kışlık ürünler, gıda ve içecek yardımlarının bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gitmek isteyen kurtarma ekiplerine ulaşım desteği sağlandığı kaydedildi.

Yeşil-mavili camia tarafından lisanslı kışlık ürünler, çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere tesislerde hazırlanarak tıra yüklendi.

Çalışmaya teknik ekip, yöneticiler ve takımın tecrübeli ismi Gökhan Gönül de katıldı.

Yeşil-mavili kulüp futbolcuları taşıyan otobüslerinden birini de insani yardım taşınması için bölgeye gönderdi. Otobüsle birlikte Çaykur Rizespor'dan 5 gönüllü personel ile dağcılık arama ve kurtarma faaliyeti yapan derneklerden 30 gönüllü de bölgeye hareket etti.

Öte yandan kulüp başkanı İbrahim Turgut, şahsına ait iş makinelerini de depremde çalışması için iş makinesi operatörleri ile birlikte resmi kurumların hizmetine verdi.

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