Haberler Deprem SON DEPREMLER - Aydın'da deprem oldu! Aydın Nazilli'deki depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

SON DEPREMLER - Aydın'da deprem oldu! Aydın Nazilli'deki depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son dakika deprem haberleri... Bursa'nın ardından Aydın'da da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamalarına göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Bekirler merkezli bir deprem oldu. Vatandaşlar, deprem sonrası kısa süreli panik yaşadı ve internette sıkça "Son depremler, Aydın'da deprem mi oldu?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:40
SON DEPREMLER - Aydın'da deprem oldu! Aydın Nazilli'deki depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Dün Bursa'da yaşanan ve paniğe neden olan depremin ardından Aydın'da da korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamalarına göre deprem Aydın ilinin Nazilli ilçesinde Bekirler merkezli gerçekleşti. İşte detaylar...

Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamaya göre Aydın Nazilli'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi, depremin derinliği ise 4.7 kilometre... AFAD ise Aydın Nazilli'de yaşanan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

DİĞER
Göğüs dekoltesi ile konuşulan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Songül Karlı en doğal halini paylaştı...
Sevgilisine mobbing yapan yöneticileri çiçeğin içine koyduğu ses kayıt cihazıyla dinledi! Usulsüz dinleme yaptığı için hakkında dava açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor