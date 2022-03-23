SON DEPREMLER - Aydın'da deprem oldu! Aydın Nazilli'deki depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Dün Bursa'da yaşanan ve paniğe neden olan depremin ardından Aydın'da da korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamalarına göre deprem Aydın ilinin Nazilli ilçesinde Bekirler merkezli gerçekleşti. İşte detaylar...

Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamaya göre Aydın Nazilli'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi, depremin derinliği ise 4.7 kilometre... AFAD ise Aydın Nazilli'de yaşanan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.