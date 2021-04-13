Haberler Denizlispor Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor

ligde kalma umudunu sürdürüyor

Ligde zor günler geçiren Yukatel 'da Kulüp Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımınla hala ligde kalma umudunu taşıdığı mesajını verdi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 17:27
Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor

Kendisinin bugüne her türlü zorluğa, her şeye rağmen karşı koyduğunu anlatan Kulüp Başkanı Çetin, "Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak." dedi.

Kulüp Başkanı , paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Biz gariban büyüdük, okul çıkışı okul kapısında eski elbiselerimizi değiştirip tarlaya çalışmaya gittik. Ford kamyonun içinde, 3 metre karede günlerce yatıp kalkıp yolculuk yaptık. Hiç gençlik yaşamadık, ama asla pes etmedik. Şimdide pes etmek yok. Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak"

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