Haberler Denizlispor Denizlispor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

maçına hazırlanıyor

ekiplerinden , 32. haftada 'de 'nin konuğu olacak. Yeşil-siyahlılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:10
Denizlispor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Yukatel , 'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, 'nde teknik direktör yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşularının ardından güç ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

Milli takımdan dönen oyuncular ve takımla çalıştı.

Tedavileri devam eden ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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