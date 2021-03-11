Son dakika spor haberi: Denizli Atatürk Stadı'nın zemini kalitesiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı dahil birçok sahanın zemini tartışma konusu olurken, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un maçlarını oynadığı Denizli Atatürk Stadı'nın zemini, kalitesiyle beğeni topluyor. 20 yıllık stat sorumlusu Fikret Özgür yaptığı açıklamada, ekip olarak sahalarındaki zemin üzerinde titizlikle çalıştıklarını, bakımlarını ihmal etmediklerini belirterek, "Denizlispor'un zeminiyle iyi bir şekilde anılması bizi mutlu ediyor" dedi.

Yeşil-siyahlıların maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadı'nın zemini, kalitesiyle dikkat çekiyor. Ege ekibinin sahası, çim kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Soğuk iklime uygun dört mevsim çimin kullanıldığı statta zeminin bakımı yaklaşık 20 yıldır stat sorumlusu olan Fikret Özgür ve 4 kişilik ekibi tarafından yapılıyor. Yeşil-siyahlı takımın zemine gösterdiği ilgi, kış mevsiminde ve zorlu hava koşullarında dahi sahanın bozulmaması, futbolseverlerin takdirini topluyor. Denizlispor stat ekibi tarafından statta oynanan her karşılaşma sonrası, bozulmaların meydana geldiği noktalar üzerinde düzenleme çalışması yapılıyor. Eksik bölgelere ise çim takviyesi sağlanıyor.

Denizlispor Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Tuğrul Zor, yönetim olarak stadyuma ve saha zeminine çok önem verdiklerini söyledi. Statlarındaki zeminin Süper Lig'in en kalitelilerinden biri olduğunu vurgulayan Tuğrul Zor, "Maçlarımızda gelen misafir takım oyuncuları stadımızdan övgüyle bahsediyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sezon başında, stadımızda 47 gün süren bir tadilat çalışması yaptık. Bu süreçte örnek bir çalışmayla zeminimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

