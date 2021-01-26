Haberler Denizlispor Denizlispor 3 isimle sözleşme imzaladı!

3 isimle sözleşme imzaladı!

'de son sırada bulunan , altyapısından yetişen 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 17:10
Denizlispor 3 isimle sözleşme imzaladı!

ekiplerinden Yukatel , , ve ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde düzenlenen imza töreninde alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçen sezon 'ndan transfer edilen 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu ile 5'er yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un profesyonel imza attırdığı Ferhat Erdoğan, Göktuğ Ercedoğan ve Hüseyin Furkan Uslu mevkisinde görev yapıyor.

SON DAKİKA