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Denizlispor'da ve Bergdich maçında forma giyecek

’in 20. haftasında , deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını tek antrenman ile tamamladı. Horozlar'da kart cezalarını tamamlayan ve 'in zorlu karşılaşmada forma giyecek olmaları yüzleri güldürdü.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:26
Denizlispor'da Hugo Rodallega ve Bergdich Galatasaray maçında forma giyecek

ekiplerinden , Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak 2021 Çarşamba günü karşılaşacağı maçı hazırlıklarını tek antrenman ile tamamladı. Hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda yenilenme ve kuvvet çalışmaları gerçekleştiren yeşil-siyahlı oyuncular, Galatasaray karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.

Tedavileri devam eden , , ve takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Kart cezaları sona eren ve , Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Yarın havayolu ile 'a gidecek olan yeşil-siyahlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 20 Ocak 2021 Çarşamba günü TT Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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