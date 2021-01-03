Haberler Denizlispor Denizlisporlu Rodallega geçen sezonki gol sayısını şimdiden geçti

Denizlisporlu Rodallega geçen sezonki gol sayısını şimdiden geçti

'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan , 7 gole ulaşarak, geçen sezonki 6 gollük performansını şimdiden geride bıraktı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 13:10
Denizlisporlu Rodallega geçen sezonki gol sayısını şimdiden geçti

beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden , gol sayısını 7'ye çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Bu sezon , , , ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer, karşılaşmasında ise 2 gole imza atan golcü futbolcu, kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.

Rodallega, 2015-2016 sezonunda formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-2017'de Akhisarspor ve 'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-2018'de 5 ve 2018-2019'da ise 15 gol atmıştı.

Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekipte dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen , maçında forma giyemeyecek. Hugo Rodallega, , ve Zakarya Bergdich ise ceza sınırında bulunuyor.

SON DAKİKA